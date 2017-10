Eines von fünf Kindern in der Schweiz erleidet zu Hause schwere Gewalt. Das in einem Land, in dem grosse Teile der Bevölkerung eine Ohrfeige oder einen Tätsch auf den Hintern als erzieherische Massnahme in der Kinderstube akzeptiert. Hat die Schweiz ein Gewaltproblem in den heiligen vier Wänden?

Ein explizites Verbot jedenfalls existiert nicht. Zwar wurde 1978 mit der Einführung des neuen Kindesrechts das ausdrückliche elterliche Züchtigungsrecht aufgehoben, ein Verbot aber fand im Gegensatz zu unserem Nachbarn Deutschland und den meisten europäischen Ländern nie ins Gesetz.

Alle Versuche, das zu ändern, scheiterten. Zuletzt im Nationalrat vergangenen Mai, als die bürgerliche Mehrheit einer Motion der Zürcher SP-Nationalrätin Chantal Galladé für ein Ohrfeigen-Verbot eine deftige Abfuhr erteilte.

Die neuesten Studienergebnisse zur Gewalt an Kindern erfährt Chantal Galladé an ihrem Mami-Tag von der «Nordwestschweiz» am Telefon. Der Mutter zweier Töchter stockt hörbar der Atem. «Nein. Wirklich? So hoch?», fragt sie. Sie, die für das Verbot der in der Studie bloss als leichte Gewalt bezeichneten Ohrfeigen kämpfte, hätte niemals vermutet, wie gewalttätig es auch im 21. Jahrhundert noch in manchen Haushalten hierzulande zu- und hergeht.

Nachdem sich ihre Überraschung gelegt hat, sagt sie: «Jedenfalls macht es klar, dass wir im Bereich der Gewaltprävention viel mehr machen müssen.» Für sie ist klar, ein Züchtigungsverbot wäre auch hilfreich, was die schwere Gewalt betrifft: Sie will deshalb an ihrer alten Forderung festhalten und verspricht, ihren Vorschlag mit einem etwas anderen Wortlaut erneut im Parlament einzureichen. Galladé will nun explizit nennen, dass das Verbot im Zivilgesetzbuch Einzug finden soll. «Nicht im Strafgesetz, das will niemand und würde nur die Eltern kriminalisieren, was auch nichts bringt.» Dann müsse, so Galladé, ein Verbot an Präventionsmassnahmen, vielleicht an eine Kampagne geknüpft werden. «Ich bin mir sicher, ein Bewusstsein lässt sich eher schaffen, wenn wir den Eltern sagen können: ‹Hey, es ist in der Schweiz verboten, dein Kind zu schlagen›.»