Hier ist er weiter in Spitalpflege. Wann die Leichen seiner sechs Kameraden in die Schweiz geflogen werden ist weiter offen. Die schwedischen Behörden werden sie laut Mitteilung nicht vor Anfang nächster Woche freigeben.

Die sieben jungen Schweizer verunfallten in der Nacht auf vergangenen Sonntag in der Nähe der nordschwedischen Stadt Kiruna mit ihrem Minibus. Dieser stiess in der eisigen Nacht in einer den Einheimischen als gefährlich bekannten Kurve mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Sechs junge Schweizer, fünf von ihnen aus Adelboden, verloren bei dem Zusammenstoss ihr Leben.