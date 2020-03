Einvernahmeprotokolle zeigen: Wie Fifa-Generalsekretär Urs Linsi im «Sommermärchen» zwischen die Fronten geriet

Linsis Geschichte beginnt harmlos. Auf Anweisung von Blatter habe er Louis-Dreyfus im Sommer 2004 getroffen: «Ich bin in Basel in ein Hotel gefahren worden, in dem Beckenbauer und Louis-Dreyfus in der Lobby sassen und sich unterhielten. Ich habe zugehört und bin dann ins Stadion zum Fussballspiel gefahren. Es war nur Smalltalk.»

Doch wie Linsi zwei Wochen später realisierte, war das Meeting in Basel nicht Business as usual, sondern die Vorbereitung für ein klandestines Treffen. In seinem Büro fand er bei der Liste der Tagesanforderungen eine Notiz seiner Sekretärin, er solle sich nochmals mit dem Adidas-Boss verabreden. Blatter habe ihm nur gesagt, das Thema sei kompliziert und er dürfe mit niemandem darüber sprechen. Zudem solle er aus Gründen der Diskretion nicht den Fifa-Wagen mit Fahrer nehmen, sondern mit dem eigenen Auto selber hin fahren, und sich nach dem Termin umgehend wieder bei Blatter melden. Als Blatter später von der Bundesanwaltschaft damit konfrontiert wird, sagt er: «Kann ich mich nicht erinnern. Absolut nicht.»

Linsi fuhr wie angewiesen zur Villa an der Zürcher Goldküste. Louis-Dreyfus habe ihn trotz des sommerlichen Wetters sofort ins Haus geführt und alle Fenster und Türen verschlossen. Dann erklärte er ihm sein Problem: Beckenbauer schulde ihm zehn Millionen, zahle das Geld aber nicht zurück und auch der Deutsche Fussballbund (DFB) fühle sich auch nicht zuständig. Blatter habe jedoch gesagt, dass die Fifa helfen könne. Linsi gab an, nichts davon zu wissen, sich aber um die Angelegenheit zu kümmern.

Zurück in Zürich habe er Blatter alles berichtet und mitgeteilt, die Fifa könne dafür keine eigenen Gelder einsetzen. Diesen Standpunkt vertrat Linsi auch in Verhandlungen mit dem DFB, worauf diese versandeten. Blatter habe ihm «Obstruktion» vorgeworfen. Blatter in der Einvernahme: «Also das Wort Obstruktion kommt mir irgendwie spanisch vor.»