Eingeschränkte Wahlfreiheit: So will der Bundesrat im Gesundheitswesen eine Milliarde sparen

(wap) Mit mehr Koordination im Gesundheitswesen will der Bundesrat unnötige Behandlungen verhindern und damit Kosten sparen. Dies sieht der Gegenentwurf zur Kostenbremse-Initiative der CVP vor, den der Bundesrat am Mittwoch vorgestellt hat.

Nach Vorbild des Hausarzt-Modells sollen alle Menschen in der Schweiz eine Erstberatungsstelle wählen müssen, an die sich sich jeweils als erstes wenden müssten. In Frage kämen neben dem Hausarzt auch eine Gruppenpraxis oder ein telemedizinisches Zentrum. Von dort sollen die Betroffenen dann an spezialisierte Fachleute verwiesen werden. «Modelle mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer haben sich bewährt», schreibt der Bundesrat in einer Pressemitteilung. Sie seien heute breit akzeptiert.