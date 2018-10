Karin Keller-Sutter entspricht in vielem einer idealen Bundesrätin. Die Ständerätin hat Führungserfahrung als ehemalige St. Galler Regierungsrätin. Sie ist im Bundesparlament über die Parteigrenzen hinweg respektiert. Sie spricht mehrere Landessprachen. Und sie könnte sowohl die Untervertretung der Frauen wie auch der Ostschweiz im Bundesrat korrigieren. Für den FDP-Nationalrat Matthias Jauslin (AG) ist denn auch klar, dass die FDP der Bundesversammlung einzig Keller-Sutter als Kandidatin vorschlagen soll. «Sie ist die perfekte Bundesratskandidatin», sagt er. «Neben ihr jemanden aufzustellen, ist eine reine Alibiübung.»

Was Jauslin fordert, ist ungewöhnlich. Nicht nur steht er damit in der FDP-Fraktion ziemlich alleine, auch ist sein Vorschlag aus der Zeit gefallen. In den letzten 25 Jahren passierte es erst einmal, dass eine Partei nur eine einzige Person für die Ersatzwahl in den Bundesrat vorschlug. Es war im Jahre 2006, als die CVP voll – und mit Erfolg – auf ihre damalige Parteipräsidentin Doris Leuthard setzte. Sonst boten die Parteien dem Parlament immer eine Auswahl an Kandidaten.