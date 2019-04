Brotz ist nicht irgendwer, sondern ein Mann, der sich gerne mit den Mächtigen angelegt. Vor allem SVP-Exponenten hat er in jüngster Vergangenheit wiederholt zum Kochen gebracht.

Politisch ist es eine gewagte Wahl: Der aktuelle Moderator der «Rundschau» Sandro Brotz wird künftiger Moderator der Diskussionssendung «Arena». Er tritt damit die Nachfolge von Jonas Projer an, der nach fünf Jahren vom Schweizer Fernsehen SRF zur «Blick»-Gruppe wechselt.

Das Blut in Wallung brachte Brotz auch bei Bundesrat Ueli Maurer, der als damaliger Verteidigungsminister für den Kauf des Gripen warb. Als Brotz die Schweizer Luftwaffe mit jener Österreichs verglich, ging Maurer in den Gegenangriff über und beklagte eine «tendenziöse» Berichterstattung und forderte eine Entschuldigung. «Machen Sie es beim nächsten Mal besser», herrschte er Brotz an.