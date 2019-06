Was wir bis jetzt wissen:

Bei Revisionsarbeiten an der Gondelbahn von Engelberg nach Trübsee hat sich ein Arbeitsunfall ereignet.

Die betroffene Gondelbahn befindet sich momentan in Revision.

Ein Mann wurde getötet, sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei diesen handelt es sich um Arbeiter, nicht um Touristen.

Polizei und Bergbahnen wollen am Nachmittag näher informieren.

Alle Neuigkeiten, Hinweise und Details zum Nachlesen im nachfolgenden Liveticker.

12:03 Uhr

Ein Arbeiter ist bei dem Unfall ums Leben gekommen, sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

11:57 Uhr

Die Schweizerische Depeschenagentur SDA hat ein Video zum Unfall publiziert:

11:46 Uhr

Inzwischen wurden weitere Details zum Unfall bekannt, wie der «Blick» schreibt. Im Rahmen der Revisionsarbeiten an der Gondelbahn «Titlis-Xpress» zwischen Engelberg und Trübsee soll ein Seil gekürzt werden. Dazu wurde offenbar ein Hilfsseil gelegt, wie ein Mitarbeiter einer an den Arbeiten beteiligten Firma gegenüber der Boulevardzeitung sagte: «Der Auftrag wäre gewesen, das Hauptseil zu verkürzen. Darum wurde schon am Vortag ein Hilfsseil gelegt.»