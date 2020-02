«Ein schlechter Tag für Intolerante» – wie die Zeitungen den Abstimmungssonntag kommentieren

(sat) Das Nein zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» kommentieren am Montag die Zeitungen mit Genugtuung. Für die «NZZ» haben die Initianten im Abstimmungskampf «alles versucht, einen nationalen Wohnungsnotstand herbeizureden». Denn nur so hätte sich die gesamtschweizerische Quote von 10 Prozent für gemeinnützige Neubauten rechtfertigen lassen. «Nur: Es gibt im Land der Mieterinnen und Mieter keinen nationalen Notstand beim Wohnen.» Fazit der «NZZ»: «Die Städte sollen das Problem selber lösen».

Damit ist sich die «Alte Tante» für einmal einig mit den Tamedia-Zeitungen vom Montag: Wenn der Boden in den Städten schon knapp sei, «sollte er wenigstens optimal genutzt werden», kommentieren diese. Doch gerade in den Städten existierten viele Hürden für den Wohnungsbau: starre Zonenplanungen, Lärmschutzvorschriften Denkmalschutzauflagen oder Regeln zu Schattenwurf. «Dies zu ändern, sollte das gemeinsame Interesse aller Player in der Wohnbaupolitik sein», so die Tamedia-Zeitungen.

Auch der «Blick» fordert die Städte auf, das Problem der fehlenden günstigen Wohnungen selber zu lösen: «Eine nationale Initiative – so sieht es auch das Volk von Mietern – ist dafür das falsche Instrument.» Die abgelehnte Vorlage des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes habe schlicht über das Ziel hinausgeschossen.