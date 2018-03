Friedli, das muss der Richtigkeit halber erwähnt werden, ist natürlich eine der guten Sozialhilfeempfänger. Wirklich arm, wirklich krank, wirklich ganz grosses Pech gehabt im Leben. Aber was ist mit denen, die ihr Unglück selber verschuldet haben: jungen Leuten zum Beispiel, die lieber auf der faulen Haut liegen, anstatt wie pflichtbewusste Menschen arbeiten zu gehen? Oder die, die ihr Sozialhilfegeld für Autos ausgeben, während die Kinder hungern?

Es sei nicht fair, dass jemand, der arbeitet, am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche habe, als jemand der Sozialhilfe bezieht, sagte Müller.

Viele Sozialhilfebezüger seien auch arbeitstätig, konterte Molina, nur reiche ihnen der Lohn halt nicht.

Warum ausgerechnet die Schwachen noch weniger haben sollten, wenn das Geld knapp ist, leuchtete in der ganzen Debatte nicht ganz ein. Ruth Humbel vertrat hier eine etwas abweichende Meinung von ihrem Verbündeten Müller. Überhaupt «differenzierte» die CVP-Nationalrätin ziemlich viel in dieser Sendung. Das tönte zwar durchaus vernünftig und wohlüberlegt, war am Ende aber erstaunlich durchsichtig. Wenn Humbel zu Bedenken gab, dass «die Sozialpolitik, die wir betreiben, in der Bevölkerung mehrheitsfähig sein muss», dann ist das zwar in der in der Überlegung richtig, aber auch gehörig opportunistisch. Mit dieser Argumentation ist den Sparübungen jedenfalls kaum Grenzen gesetzt. Überhaupt: wer definiert, wie wenig wenig genug ist? Das Volk? Experten? Eigene Erfahrungen? Die Moral? Das Gefühl?

