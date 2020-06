Ein aussergewöhnliches Urteil: Laubers Berater ist schuldig, bleibt aber straffrei

Die Richter der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts haben im Bärenjäger-Prozess etwas Aussergewöhnliches getan. Als sie sich zur geheimen Urteilsberatung zurückzogen, hörten sie sich die Tonaufnahmen der Einvernahmen an. Das ist ein Grund dafür, dass es länger dauerte als geplant, bis der Entscheid feststand.

Es hat sich also abgezeichnet, dass es ein besonderes Urteil wird. Doch als die Gerichtsvorsitzende Andrea Blum (SVP) dann den Entscheid verkündet, sind alle baff. Als sie zu Ende ist, bleiben die Parteien still sitzen, bis ein Gerichtsweibel demonstrativ die Tür öffnet.

Der ehemalige Bundeskriminalpolizist mit dem Pseudonym Viktor K., der sich im August 2016 auf eine Bärenjagd in Russland einladen liess, erzielt einen Teilsieg. Das Gericht bestätigt seine Straftat, aber es hebt die Strafe auf. Er wird also faktisch schuldig gesprochen und gleichzeitig symbolisch freigesprochen. Denn sein Verschulden sei «sehr gering». Und durch den Verlust seiner Arbeitsstelle und die internationale Medienberichterstattung sei der 60-jährige Familienvater nach so vielen Jahren im Dienst der Eidgenossenschaft persönlich «schwer betroffen». Er erhält deshalb sogar eine Entschädigung.

Das Gericht übernimmt zudem drei Viertel seiner Kosten. In diesem Verhältnis hat er Recht erhalten. Das Viertel Unrecht besteht darin, dass er die Einladung angenommen hat. Obwohl er am unteren Ende der Hierarchie rangierte, habe er eine Schlüsselfunktion gehabt. So habe er den Verlauf von Rechtshilfeverfahren und Einvernahmen beeinflussen können. Er trat als Berater von Bundesanwalt Michael Lauber auf.

Neues Delikt: Der Beamte liess sich «anfüttern»

Theoretisch sei es möglich gewesen, dass die Einladung der Russen seine Amtstätigkeit hätte prägen können. Praktisch ist dies zwar in keiner Weise erfolgt, wie die Richterin betont. Doch juristisch ist das beim Delikt der Vorteilsannahme egal.