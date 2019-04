Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) will die Entwicklungshilfe neu ausrichten. Die Gelder sollen stärker Schweizer Interessen dienen. Das verdeutlicht nun der Entwurf der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021 bis 2024, den die «NZZ am Sonntag» publik gemacht hat. Rund 11,4 Milliarden Franken will Cassis in dieser Periode bereitstellen. Die Mittel sollen aber fokussierter, effizienter und auch mit mehr Nutzen für die Schweiz ausgegeben werden. Die Hilfe soll in erster Linie dem Wirtschaftswachstum, der Bekämpfung des Klimawandels und der Reduktion von irregulärer Migration dienen. Nicht mehr als explizites Ziel aufgeführt ist die Reduktion von Armut. Erwähnt wird auch die Absicht, beim Abschluss von Kooperationsverträgen stets auch migrationspolitische Anliegen einzubringen. Laut dem Vorschlag von Cassis würde das Land künftig rund 0,45 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe ausgeben – weniger als das deklarierte Ziel von 0,5 Prozent. (sda/chm)