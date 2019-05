Was ärgert Sie so am Artikel von Hugo Stamm?

Beno Kehl: Mir wird unterstellt, ich sei rechtsextrem und völkisch. Das bin ich nicht und das weiss jeder, der mich kennt. Ich arbeite mit Randständigen und habe Hilfsprojekte in Afrika initiiert und begleite sie. Das macht keiner, der rechtsextrem ist.

Sie haben Strafanzeige wegen ehrverletzender Äusserungen gegen Stamm und seinen Mitautor eingereicht. Was möchten Sie damit erreichen?

Der Artikel soll aus dem Internet gelöscht werden. Dann ziehe ich die Strafanzeige zurück. Zuerst wollte ich eine Richtigstellung. Doch es wurde nur geschrieben, dass ich die Vorwürfe von mir weise.