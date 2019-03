Herr Kessler, am Donnerstag stellte Alain Berset die Vorlage des Bundesrats zum Cannabis-Pilotversuch vor. Was halten Sie davon? Thomas Kessler: Bundesrat Berset lieferte eine sehr pragmatische Arbeit ab, die Botschaft ist mehrheitsfähig und bedeutet einen gewissen Fortschritt. Anderseits sind die Fakten eigentlich längst bekannt. Wenn die Fakten bekannt sind, warum braucht es dann überhaupt eine Studie? Ich finde, man kann in der Drogenpolitik zwei Schritte vorwärts machen und sofort zur Regulierung schreiten. Anderseits bin ich ein grosser Freund von Forschungsprojekten. Man generiert dabei Daten zur helvetischen Realität, das kann nie schaden. Erkenntnisse zu Konsum, Umgang, Produktion sind übrigens auch sinnvoll bei legalen Produkten. Nur eben: Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass das grundlegende Problem der Prohibition vernachlässigt wird.

Eine Aufhebung des Verbots beabsichtigt der Bundesrat mit dem Pilotversuch aber nicht, wie Berset während der Pressekonferenz mehrmals betonte. Was er nicht sagte: Der Erkenntnisgewinn der Studie wird natürlich Argumente für eine Regulierung liefern. Das muss Berset so als Politiker nicht explizit aussprechen, aber es steht zwischen den Zeilen. Berset macht das korrekt und schlau. Schauen wir uns die Vorlage ein bisschen genauer an: Der Bundesrat will Minderjährige ausschliessen. Das läuft doch völlig an der Realität vorbei, zehntausende Minderjährige konsumieren hierzulande Cannabis. Nein, die Entscheidung des Bundesrats ist korrekt. Die Schädlichkeit der Substanzen in der Entwicklungsphase ist eindeutig erwiesen. Sei das bei Cannabis oder beim Alkohol oder anderen Substanzen. Für Minderjährige gilt: Hände weg. Man muss das auch klar kommunizieren: Es geht bei diesem Forschungsprojekt um Erkenntnisse zu Erwachsenen. Jede Regulierung wird einen Jugendschutz enthalten und Cannabis muss da gleich behandelt werden wie Liköre oder Spirituosen.

Zur Person Thomas Kessler war in den 90er-Jahren Drogendelegierter der Stadt Basel, danach ihr Integrationsbeauftragter. Seit den 70er-Jahren vertritt Kessler die Forderung nach einer liberalen Cannabis-Politik. In den 80er-Jahren sass er für die Grünen im Zürcher Kantonsrat, jetzt kandidiert er für die FDP-Basel-Stadt für den Nationalrat.

Personen, die Psychopharmaka konsumieren, sollen gemäss Bundesrat auch ausgeschlossen werden. Dabei gingen wichtige Erkenntnisse verloren, argumentieren Gesundheitsfachleute. Dieser Ausschluss ist medizinisch und pharmakologisch begründet. Die Wirkung von Psychopharmaka und Cannabis-Produkten sind schwierig zu trennen. Da sollte man wissenschaftlich klar bleiben und auf Cocktails verzichten. Besteht die Gefahr, dass man als Studienteilnehmer mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt kommt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Teilnehmer erhalten ja einen Ausweis. Und das Setting ist äusserst wissenschaftlich, in der Suchthilfe und Therapie etwa ist es gang und gäbe, dass Patienten offen über ihre Sucht reden und somit auch über illegale Substanzen. Den Arzt interessieren diese juristischen Fragen sowieso nicht, und die Strafverfolgungsbehörden haben weder die Motive noch die Ressourcen, um die wissenschaftlichen Forschung zu stören.

Eben weil Cannabis nicht harmlos ist, muss man es regulieren.

Auch war umstritten, ob das Pilotversuch-Cannabis der Tabaksteuer unterstellt werden soll oder nicht. Der Bundesrat hat nun entschieden: Keine Steuer. Gute Idee? Das ist aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Es wäre widersinnig gewesen, eine wissenschaftliche Studie zu besteuern, die man für die Behörden und Öffentlichkeit erstellt und auch Forschungsgelder einsetzt. Die Besteuerung wird erst relevant bei einer Regulierung. Neben dem Pilotversuch sind verschiedene Cannabis-Vorstösse hängig. Könnte die Botschaft des Bundesrats Signalwirkung haben auf die Drogenpolitik in der Schweiz? Denkbar ist es. Wenn man rational und problemlösungsorientiert argumentiert, stellen sich ähnliche Fragen etwa auch beim Kokain, wo die Schweiz ja ein Hochkonsumland ist. Die gesundheitlichen Fragen sind da noch viel dringender als beim Cannabis. Und auch Qualitätsfragen und Fragen zum Markt sind viel wichtiger als beim Hanf. Sie sagen, es ist denkbar. Ist es auch realistisch? Nein, der Diskurs ist noch nicht reif. Die Voraussetzung ist die gleiche wie beim Hanf: Wissenschaftler müssen das Thema pushen, Fachkreise müssen Stellung nehmen, Politiker sich dazu äussern – bis die Debatte in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Beim Hanf ist das naheliegender, nur schon wegen der grossen Verbreitung. Sie haben selbst gesagt: Kokain ist in der Schweiz beliebt, jährlich werden immerhin 5 Tonnen konsumiert. Ja, aber beim Kokain ist die Schwelle höher, das Produkt ist potenter und es ist teurer, auch wenn die Preise in den letzten Jahren gefallen sind. Der Bund wird sich erst auf so ein Projekt einlassen, wenn die Fachwelt so weit ist. Kommt hinzu, dass Kokain im Gegensatz zu Cannabis weniger in einem sozialen Setting konsumiert wird, die wissenschaftliche Begleitung müsste deshalb viel enger sein. Das Haupthindernis ist aber ein anderes.

Welches? Wir haben es beim Kokain mit einer globalen Herausforderung zu tun. Beim Cannabis könnte die Schweiz problemlos autark produzieren, schon jetzt stammt mehr als 50 Prozent der konsumierten Menge aus einheimischer Produktion. Kokain auf der anderen Seite ist ein internationales Problem, ein blutiger Stoff, der ganze Gebiete hochgradig korrumpiert und zu unglaublich komplexen Verwerfungen führt

Der illegalisierte Markt richtet viel Schaden an. Er wird implodieren, das ist klar, die Frage ist nur: wann.

Der Bundesrat will, dass die Versuchsteilnehmer nur zuhause kiffen dürfen. Sinnvoll? Der Cannabis-Duft hat einen Riesenradius. Wenn Sie mit einem Joint im Park sitzen, riechen das alle Personen um sie herum. Wenn Sie ein Glas Bier trinken, merkt das niemand. Ausser, Sie haben eine fürchterliche Fahne. CBD riecht genau gleich wie Cannabis und ist legal. Ja, ich bin auch dafür, dass man seine Mitmenschen mit CBD-Duft verschont. Das gleiche bei den Villiger-Krummen oder den Stumpen. Das sind Anstandsfragen, die man hier halt formalisiert hat. Wer garantiert, dass die Teilnehmer das Gras nicht weiterverkaufen? Diese Befürchtung kann man gelassen nehmen. Das Risiko für den Studienteilnehmer ist viel zu hoch, der Gewinn zu klein. Die Nachfrage ist ja nicht vorhanden. Es ist nicht so, dass man zu wenig Cannabis hätte. Der illegale Markt ist hoch offensiv, man kann sich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche Gras liefern lassen.

Die Schweiz hatte alle ideologisch geprägten Prohibitionen aufgehoben – zuletzt beim beim Absinth. Nur beim Cannabis haben wir ein Paradoxon.