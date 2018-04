«Man kann verlangen, dass Bilder gelöscht werden»

«Wenn jemand mit seiner Drohne vor meinem Balkon herumfliegt, ich bin in den Badehosen, und möchte nicht, dass die Bilder auf youtube landen – was kann ich da tun?», will Moderator Oliver Steffen von Baer wissen. Zuerst müsse man herausfinden, wer die Drohne fliegt. «Dann sollte man das Gespräch suchen. Wenn schon Bilder gemacht wurden, kann man verlangen, dass diese gelöscht werden. Wenn keine Einwilligung vorliegt, ist es ganz klar eine Persönlichkeitsverletzung.»

Wenn man nicht weiss, wer der Pilot ist, darf man die Drohne einfangen. «Abschiessen, das geht nicht, ausser es ist absolut penetrant und bösartig und das Zureden hat nichts gebracht. In der Regel geht es aber darum, die Drohne einzufangen, ohne dass sie Schaden nimmt, etwa wenn man sie mit dem Gartenschlauch abspritzt und so zum landen zwingt», erklärt Baer. Jenzer dagegen empfiehlt, die Drohnen in Ruhe zu lassen, auch weil man sich leicht an den Rotoren verletzten könnte, beim Versuch, sie einzufangen.