Für den Präsidenten der Stadtzürcher FDP ist das Drogenproblem kein städtisches mehr. «Die offene Drogenszene war einmal, heute wird auch auf dem Land gedealt und konsumiert», sagt Severin Pflüger. Trotzdem sind es vor allem Stadtzürcher Freisinnige wie Doris Fiala oder Pflüger, die den Vorschlag der FDP Basel aufnehmen wollen. Die Basler Freisinnigen setzten sich am Montagabend zum Ziel, sämtliche Drogen, auch die harten, zu legalisieren.

Doris Fiala, Zürcher Nationalrätin und Präsidentin der FDP Frauen, diskutiert den Vorschlag am Freitag an der Klausurtagung mit ihren Mitstreiterinnen. Und Pflüger will den radikalen Vorschlag aus Basel in seiner Stadtzürcher FDP-Sektion zur Debatte stellen.