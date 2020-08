Drei Jugendliche in Asylzentrum positiv auf Corona getestet

(dpo) Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation, wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion von Kanton Bern am Dienstag mitteilt. Alle 27 Jugendlichen der Kollektivunterkunft sowie 14 Betreuungs- und vier Lehrpersonen seien in Quarantäne gesetzt worden.

Eine der infizierten Personen besucht die Rudolf-Steiner-Schule in Langenthal, heisst es in der Mitteilung. Die besuchte Klasse werde ebenfalls in Quarantäne geschickt. Weitere Quarantäne-Anordnungen innerhalb der besagten Schule seien zurzeit in Abklärung.