Gibt es den Röstigraben oder gibt es ihn nicht? Wer einen Beleg für die viel zitierte Kluft zwischen der Deutschschweiz und der Romandie sucht, muss nur einmal schauen, welche politischen Rechte die Kantone den Ausländern einräumen: 575 der 600 Gemeinden, in denen Ausländer in kommunale Ämter gewählt werden können, liegen in der Westschweiz. In den Kantonen Jura und Genf geniessen Ausländer das passive Wahlrecht sogar auf kantonaler Ebene, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Zeigt sich in der Romandie das weltoffene Gesicht des Landes?

In Gemeinden des Kantons Neuenburg dürfen sich Ausländer bereits seit der Revolution im 19. Jahrhundert wählen lassen. Der Neuenburger Ausländerdelegierte Thomas Facchinetti erklärt den Röstigraben beim Ausländerwahlrecht mit «unterschiedlichen Auffassungen von Staat und Nation». Die Romandie sei deutlich geprägt vom republikanischen Modell nach französischem Vorbild, und dieses erachte die Teilnahme an der Politik als wichtig. Derweil orientiere man sich in der Deutschschweiz stärker an der ethnischen Zugehörigkeit zu einer Nation.