Begleitet wurde Leuthard vom Gletscherforscher Konrad Steffen, Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), dem Klimaforscher Thomas Stocker von der Universität Bern und dem Präsidenten des ETH-Rates, Fritz Schiesser, wie das UVEK mitteilte.

Im Vorfeld ihres Grönland-Besuchs hatte die Umweltministerin gesagt, es sei ihr "wichtig zu erkennen und mit den Forschern zu ergründen, was uns erwartet". In Grönland sehe man am schnellsten, wie sich der Klimawandel auswirke.

"Ich möchte Einschätzungen von Experten hören, was das für uns bedeutet, für das Klima in Europa und was die Politik tun kann", sagte Leuthard im Gespräch mit sda-Video in Kopenhagen.