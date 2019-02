Es war ein Aargauer Heimspiel: Als am 22. Juni 2016 Coop-Präsident Hansueli Loosli, ein Wettinger, das neue Verteilzentrum in Schafisheim AG eröffneten, war auch die damalige Bundesrätin Doris Leuthard eingeladen. Die Merenschwanderin richtete das Grusswort an das versammelte Publikum und nahm am Rundgang durch die neue Zentrale und die Grossbäckerei teil. Dabei wich Coop-Präsident Loosli der Magistratin, in entsprechender Fabrik-Montur inklusive Haar- netz, praktisch nicht von der Seite. Einzig beim Fotoshooting beim gemeinsamen «Zöpfle» überliess er Coop-Chef Joos Sutter den Vortritt.

Der ehemaligen Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) scheint es beim Detailhändler gefallen zu haben. Denn Coop schlägt Leuthard, die Ende letzten Jahres ihre Bundesratskarriere beendete, bei der Wahl vom 28. März der Delegiertenversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Auch für die Tochterfirma Bell ist die Ex-Politikerin nominiert. Den Jahreslohn für beide Mandate schätzt die «Handelszeitung» auf rund 200 000 Franken. Die Nomination sorgte umgehend für politische Kritik.