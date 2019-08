Nun gesellt sich also auch Doris Leuthard zu den Bundesratsmitgliedern, die sich nach ihrem Rücktritt politisch äussern. Obwohl die populäre CVP-Politikerin noch im vergangenen Dezember betont hat, sie werde «von der politischen Ebene verschwinden» und sich nicht mehr einmischen, tritt sie demnächst an CVP-Veranstaltungen auf, um über Klimapolitik zu reden. Dieser Sinneswandel, den die «Schweiz am Wochenende» publik gemacht hat, kam nicht überall gut an. In den Onlineforen und auf Social Media überwogen die kritischen Stimmen. «Liebe Frau Ex-Bundesrätin, geniessen Sie Ihre Rente und schweigen Sie!», lautete ein Kommentar.

Schweigen? Wieso denn? Leuthard ist erst 56-jährig, und in unserem kleinen Land ist die Zahl von Politikern mit Exekutiverfahrung und internationaler Vernetzung überschaubar. Diese rare helvetische Spezies hat etwas zu sagen. Ihre Erfahrung und ihre Expertise öffentlich einzubringen, ist in unserer Demokratie nicht nur legitim, sondern wünschenswert.

Kopp und Ogi machen es gut – Calmy-Rey und Widmer-Schlumpf weniger

Allerdings sind öffentliche Auftritte, sei es in Sälen oder in den Medien, eine Gratwanderung. Beginnen wir mit den guten Beispielen. Zu ihnen zählen die Politpensionäre Elisabeth Kopp (FDP, Rücktritt 1989), Adolf Ogi (SVP, 2000), Kaspar Villiger (FDP, 2003), Pascal Couchepin (FDP, 2009) und Moritz Leuenberger (SP, 2010). Sie äussern sich sporadisch zu Fragen, zu denen sie einen besonderen Bezug haben. Kopp zur Frauenpolitik, Ogi zur Stellung der Schweiz in der Welt, Couchepin zu staatspolitischen Themen. Aus der Tagespolitik oder Abstimmungen halten sie sich heraus. Und das ist richtig so.