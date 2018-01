Die Nachricht über Donald Trumps Besuch am diesjährigen WEF in Davos hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Und natürlich wird bereits über das gigantische Sicherheitskonzept für die Anreise des US-Präsidenten spekuliert. Die Sicherheitsbeauftragten hüten sich indes, detaillierte Informationen über den Schutz der WEF-Teilnehmer an die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Stadtpolizei Zürich erklärte am Dienstagabend lediglich, man werde wie immer beim WEF eine Lagebeurteilung durchführen und dann über ein entsprechendes Sicherheitsdispositiv entscheiden. Dies schreibt der «Tages-Anzeiger» in seiner Ausgabe von heute Mittwoch.

Schon die Teilnahme des chinesischen Staatspräsidenten am WEF 2017 habe die Sicherheitsorgane vor eine «zusätzliche Herausforderung» gestellt. Damals sind die erforderlichen Massnahmen in Absprache mit den Chinesen definiert worden. Auch Donald Trump dürfte mit einem riesigen Entourage anreisen. Bei Bill Clintons Besuch im Jahr 2000 – der einzigen Teilnahme eines US-Präsidenten am WEF in Davos – waren es rund 1500 Personen.