Der dritte Pfeiler, die Errichtung von Erinnerungsstätten für die «Résistance Suisse», ist ebenfalls weit vorangeschritten. Ein erster Museumsort im Festungswerk Oberer Buchberg ist bereits zugänglich. Ein zweiter im P-26-Bunker «Schweizerhof» in Gstaad wurde im vergangenen Jahr eröffnet, aber gleich wieder bis ins Jahr 2041 geschlossen. Dies sei eine Auflage des Bundes, behauptet Nöthiger.

Festungsanlagen sind es, die nicht nur am Anfang standen von Nöthigers P-26-Passion, sondern die auch zeigen, in welchen historischen Zusammenhängen er sich eingegraben hat.

Die abgeschlossene Ausbildung Nöthigers ist die eines Primarlehrers. Ohne Abschluss habe er Geschichte und Archäologie studiert, bei den Burgen und ihren Ruinen ist er hängengeblieben. Mit 25 kaufte er vom Kanton Graubünden für kein Geld die Ruine Haselstein ob Zillis und baute sie nach eigenen Forschungsvorstellungen wieder auf. Zur ersten Burg kamen mit den Jahren 14 weitere dazu, die sein Verein Pro Castellis betreut.

Burgen des Mittelalters waren Repräsentations- und Wehrbauten, für Nöthiger sind sie vor allem Zweites. Sein Interessensprung von den alten Festungen zu den neuzeitlichen Bunkern war denn ein kurzer. Und als im zürcherischen Flaach das Gerücht ging, ein Rotlichtkönig wolle die örtliche Festung in ein Bordell umwandeln, war er als Retter zur Stelle und die Militärhistorische Gesellschaft des Kantons Zürich zur Akquisition von Geldern gegründet. Er sagt: «Ich kann einfach schlecht Nein sagen.»

Am Anfang dabei: Dietrich Bührle, Patron der Waffenschmiede Oerlikon. Woher seither die Millionen stammen, die Nöthiger für die Käufe und Sanierungen beibringt, ist sein Geheimnis. Zufällig habe er beim Erwerb der Festung Oberer Buchberg erfahren, sie sei ein Warenlager der P-26 gewesen. Der Bogen zur neuen Lebensaufgabe war damit gespannt.

Für Sicherheit und Heimat

Hauptberuflich war Nöthiger nur kurz als Lehrer, dann im Militär- und Sicherheitsbusiness tätig. Zunächst für den Kanton Zürich, dann für die Privatwirtschaft. Abgeworben sei er worden, sagt Nöthiger. In Schlapphut- Manier bleiben seine Angaben unbestimmt. Grossunternehmen habe er in Sicherheitsfragen beraten. Sicher gehörte die Migros-Bank dazu, was ihn in Medienberichten zum Bankdirektor machte. Bis vor kurzem war er Gesellschafter bei der Tacite GmbH und damit Partner des tschechischen Sicherheitsexperten Ivo Moroz, der heute von Prag aus die Risk-Management-Firma Screening Solution führt.

Er sei in seinem ganzen Leben gerannt, sagt Nöthiger. Nun werde es Zeit, einen ruhigeren Gang einzulegen. So richtig mag er selbst nicht daran glauben. Neu ist er im Stif- tungsrat der Morgartenstiftung, die als Zweck hat, «als Treuhänderin der schweizerischen Schuljugend das Schlachtgelände (...) vor jeglicher Verunstaltung zu bewahren». Auf dem Malojapass wartet eine Festungssperre darauf, von ihm in ein Museum umgewandelt zu werden. Das Projekt P-26 hat er zum Abschluss gebracht. Auf Mission ist er geblieben.