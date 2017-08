Du scheinst überlebt zu haben.



Ja, zum Glück. Ich weiss nicht, ob das wirklich einen Zusammenhang hatte mit dem Typen, vielleicht war es auch einfach, dass ich zwei Stunden mit ihm in der Sonne stand.

Und eine positive Begegnung?



Da gibt es unzählige. Fast täglich hielten Leute an und fragten, was ich mache. Ich war dann auch als «Trolley man» bekannt. Oft hatten andere Reisende oder Einwohner schon von mir gehört. Einmal kreischte eine junge Frau vor Glück, als sie mich in einem Restaurant erkannte. Sie war mit ihrer Kollegin unterwegs und sie hatten mich einige Male gesehen, aber nie anhalten können. Beim Nachtessen wurde ich von den beiden dann mit Fragen gelöchert.

Wann hast du gewusst, dass du tatsächlich von Nord nach Süd durch Australien laufen kannst?

So etwa nach zwei Wochen. Der Anfang war brutal hart. Ich hatte Blasen an den Füssen und musste Ruhetage machen. Aber dann macht es irgendwann im Kopf «klick». Wenn die Autofahrer dich in der Einsamkeit laufen sehen, wollen sie dir immer helfen oder dich mitnehmen. Du musst einfach stark sein und immer ablehnen. «Gring abe u düre», nicht zu viel studieren. Irgendwann gewöhnen sich der Kopf und der Körper an die Strapazen. Je länger die Tour dann dauerte, desto mehr konnte ich es geniessen.

Kamst du nie an die Stelle, an welcher du aufhören wolltest?

Nein. Ich lief rund 30 bis 40 Kilometer täglich. Nie hatte ich am Morgen das Gefühl «Oh scheisse, itz muess ig wieder go tschumple». Eigentlich war es bald einmal so, wie wenn ich einfach zur Arbeit gehe. Andere steigen ins Auto, ich laufe halt 40 Kilometer.

Hattest du dich eigentlich speziell vorbereitet?

Nein, nicht wirklich. Ich schob also nicht hier in der Schweiz ein Einkaufswägeli vor mir her. Ich gehe zweimal die Woche joggen und würde mich als grundsätzlich fit bezeichnen.