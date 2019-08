Der riesige Parkplatz am Seeufer: Gähnend leer. Die Parkuhr «fuori servizio» - ausser Betrieb. In einer Rasenfläche wuchert Unkraut. Dahinter erhebt sich das gigantische Spielbankgebäude, ein Werk des bekannten Schweizer Architekten Mario Botta, wie ein gestrandeter Ozeandampfer. Vor einem Jahr schloss das Casinò Municipale von Campione, einst Europas grösste Spielbank, wegen Konkurses. Auf richterliche Anordnung. Ein gigantischer Schuldenberg machte der Geldmaschine den Garaus. «Rien ne va plus» heisst es seither. 486 Spielbankangestellte verloren ihren Job. Gut 100 Gemeindeangestellte sitzen bereits seit über einem Jahr ohne Gehalt auf dem Trockenen. Denn die praktisch einzige Einnahmequelle der 2000-Seelen-Gemeinde ist versiegt.

Das Aus der Spielbank hat Campione d’Italia, der italienischen Exklave am Luganer-See, wo man in Franken bezahlt, Schweizer Telefonnummern hat und Autos mit Tessiner Kennzeichen fährt, praktisch den Todesstoss versetzt.

«Morto e abbondanato», sagen die Einwohner. Gestorben und im Stich gelassen. Gemeint ist die Zentralregierung in Rom, welche bisher keine Anstalten macht, ein Rettungsprogramm für Campione auf die Beine zu stellen. Nur etwas Geld floss, damit die Gemeinde einige Rechnungen und Schulden gegenüber dem Kanton Tessin bezahlen kann. Denn Dienstleistungen wie Kehrichtbeseitigung, Kläranlage und der Anschluss an den öffentlichen Verkehr werden von Tessiner Unternehmen erbracht.

Schon Ende Juli machte die freiwillige Lebensmittelhilfe, welche auf Spendenbasis funktionierte, dicht. «Es ist uns über den Kopf gewachsen», so Rosy Bianchi, treibende Kraft hinter der Initiative, zu diesem Entscheid. Vor zwei Wochen stellte der letzte Mini-Market, ein Lebensmittelladen, seinen Betrieb ein. «Für Brot und Milch müssen wir jetzt bis zu einer Tankstelle in Bissone», klagt ein Rentner, der früher selbst für die Gemeinde gearbeitet hat. Im Corso Italia treffen wir Delfina Ricci, ebenfalls Rentnerin. Bekannte haben sie nach Como zum Einkaufen gebracht. «Für Einkäufe in der Schweiz reicht unsere Pension nicht», sagt sie, während sie mit einem Treppenlift in die Höhe schwebt.

Allen scheint das Geld nicht ausgegangen zu sein. Vor der Schifflände parken demonstrativ zwei Protz-Modelle der Marken Jaguar und Bentley.

Hoffen auf die Regierung, die EU und den Euro

In der Bar Campione kreist das Gespräch um die Zukunft des Ortes. «Die jetzige Regierungskrise macht es nicht einfacher», meint Kellner Ergin Keles. In einem allfälligen Wahlkampf interessiere sich sicherlich niemand für Campione. Er selbst setzt eine gewisse Hoffnung auf den 1.Januar 2020, wenn Campione d’Italia ein Zollgebiet der Europäischen Union wird, und für den Fall, dass die Demokratische Partei (PD) in der neuen Regierung vertreten sein sollte. «Vielleicht wird hier der Euro eingeführt und die Spielbank nimmt in reduzierter Form ihren Betrieb wieder auf», so Keles. Diskutiert wird aber auch der Beitritt Campiones zur Schweiz.

Von der Piazza Roma fährt der Bus der Linie 439 nach Lugano. Gut sichtbar auf dem Heck: Eine Werbung des Casinò Admiral Mendrisio, das – genauso wie die Spielbank Lugano – von der Schliessung Campiones stark profitiert hat. Irgendwo müssen die zirka 80 Millionen Franken, die Campione als Bruttospielertrag pro Jahr erwirtschaftete, ja geblieben sein. «Il buon gioco – vicino a te», heisst es da. «Das gute Spiel - ganz in deiner Nähe».