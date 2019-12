Die Wahl von Vincent Ducrot steht auch für die Macht des Kantons Freiburg

Geht es um die Einwohnerzahl, liegt Freiburg mit 320 000 Personen lediglich auf Rang zehn, wobei der Kanton in den vergangenen Jahren so stark gewachsen ist wie sonst keiner. Beim Bruttoinlandprodukt pro Person landet Freiburg auf dem viertletzten Platz, vor Appenzell Ausserrhoden, dem Wallis und Uri.

Wer in Freiburg etwas erreichen will, der sollte zweisprachig sein. Das hilft dann auch auf Bundesebene.

Bestes Beispiel ist Urs Schwaller: Er gehört zu jenem knappen Drittel der Kantonsbevölkerung, dessen Hauptsprache Deutsch ist, er spricht aber auch perfekt französisch.

Die Freiburger orientieren sich sowohl in Richtung Genfersee als auch in Richtung Deutschschweiz. Mit dem Zug legt man die Strecke zwischen dem Hauptort Freiburg und Bern in 21 Minuten zurück. Entsprechend sind die Freiburgerinnen und Freiburger auch in der Bundesverwaltung «sehr stark vertreten», wie die Freiburger CVP-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach sagt. Sie kennt Vincent Ducrot aus dem Vorstand des Freiburger Tourismusverbandes.

Nicht übervertreten waren die Freiburger bisher im Bundesrat, auch wenn der Kanton dort zuletzt sehr präsent war. Von 1999 bis 2006 sass CVP-Politiker Joseph Deiss in der Regierung. 2011 wurde der in Belfaux wohnhafte Sozialdemokrat Alain Berset gewählt, der immer noch im Amt ist.

Insgesamt wurden vier Magistraten aus Freiburg in die Landesregierung gewählt. Das entspricht ziemlich genau dem Anspruch, den der Kanton aufgrund seiner Einwohnerzahl geltend machen kann.