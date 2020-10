Die SVP schlägt Nationalrat Peter Keller als neuen Generalsekretär vor

(sre) Der Parteileitungsausschuss der SVP schlägt Nationalrat Peter Keller als neuen Generalsekretär vor. Er soll die Nachfolge von Emanuel Waeber per 1. Januar 2021 antreten, wie die SVP Schweiz am Freitag mitteilt. Der 49-Jährige Keller ist seit 2011 Nationalrat des Kantons Nidwalden und ist als Redaktor und freier Journalist für die «Weltwoche» tätig. Um in seiner neuen Funktion als Generalsekretär genügend Kapazität zur Verfügung zu haben, werde er nach Übernahme seiner neuen Aufgabe als Generalsekretär seine Tätigkeit bei der «Weltwoche» auf vereinzelte nicht-politische Themen reduzieren.

Der bisherige Generalsekretär Emanuel Waeber habe sich entschieden, sein Arbeitspensum im Generalsekretariat der SVP Schweiz altershalber zu reduzieren und deshalb seine Funktion als Generalsekretär abzugeben. Er stehe dem Generalsekretariat und Peter Keller weiterhin mit einem Teilzeitpensum zur Verfügung, heisst es in der Mitteilung.