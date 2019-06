Nicht nur Ex-Nationalräte, die abgewählt worden sind, drängen am 20. Oktober zurück in die grosse Kammer. Unter den bereits bekannten Kandidaten finden sich auch solche, die sich einst aus freien Stücken verabschiedet haben – per Rücktritt. Hohe Wahlchancen hat der Sozialdemokrat und neue Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard. Er sass bereits von 1999 bis 2004 im Rat, dann wurde er in die Waadtländer Kantonsregierung gewählt.

Ebenfalls zurück ins Bundesparlament will der frühere SP-Nationalrat und Ex-Fraktionschef Franco Cavalli aus dem Tessin. Der unterdessen 76-Jährige kandidiert im Herbst mit der von ihm mitgegründeten linken Gruppierung «Forum Alternativo»; seine Chancen werden als gering eingeschätzt. Bei der SVP soll Yvan Perrin ihren Neuenburger Sitz verteidigen. Perrin vertrat den Kanton schon von 2003 bis 2013 im Rat. Dann wurde er kurzzeitig Regierungsrat, bevor er 2014 wegen eines Burnouts und Alkoholproblemen zurücktrat. (sva)