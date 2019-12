«Die Stimmung in Bellinzona ist toxisch»: Jetzt wollen Politiker den Missständen am Bundesstrafgericht auf den Grund gehen

«Ich werde den ganzen Tag gefragt, ob es wirklich so schlimm ist, wie im Artikel steht. Ich antworte: Schlimmer!» So reagierte gestern ein Parlamentarier, der über Insiderwissen verfügt, zum Artikel in dieser Zeitung über die Zustände am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Darin war die Rede von Spesenrittern, Sexismus, Mobbing, Tricks bei Überstunden und anderem mehr am Bundesstrafgericht. Von Krach und Chaos an einem der wichtigsten Schweizer Gerichte. Richtern, die sich gegenseitig decken und Politikern, die nicht durchgreifen wollen oder können. Politik in Bern kündigt Aufklärung an

Jetzt aber scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Manchen Politikern, die nicht in der zuständigen Gerichtskommission (GK) sitzen, waren die Probleme in Bellinzona nicht oder nur am Rande bekannt. So eine ist SP-Nationalrätin Claudia Friedl (SG). «Das ist ein Fall für die Geschäftsprüfungskommission», ist für sie nun klar. Lorenz Hess (BDP, BE), Mitglied der Gerichtskommission, sagt: «Gewisse Vorgänge und Abläufe wurden schon des Öftern in der Gerichtskommission thematisiert. Ich gehe davon aus, dass in der neuen Legislatur genauer hingeschaut wird.»

Sibel Arslan, Grüne aus Basel und ebenfalls GK-Mitglied, hält fest: «Im Artikel ist die Situation sehr gut beschrieben, was ein offenes Geheimnis ist. Die Stimmung in Bellinzona ist toxisch.» Sie sagt: «Wir müssen uns überlegen, eine Subkommission einzusetzen oder die GPK damit zu beauftragen, die Situation genau anzuschauen. Die Schweizer legen zu Recht grösste Bedeutung auf unseren Rechtsstaat und die Institutionen. Es ist an uns Politikerinnen und Politiker, dafür zu sorgen, dass die Institutionen nicht noch mehr beschädigt werden.» Sieben von 20 Richtern gehören der SVP an Die SVP stellt sieben der 20 Bundesstrafrichter. Je vier gehören der FDP, der CVP und der SP an. Zwei Richter sind Grüne, wobei einer beurlaubt ist. Als Problem gilt auch, dass die Gerichtsleitung aus zwei Deutschschweizer SVP-Richtern besteht. Präsident ist Stephan Blättler, Sylvia Frei ist Vize. Die beiden soll nach dem Willen des Gerichts jetzt ihre Funktionen tauschen. SP, Grüne und GLP wollen Richter nicht wählen Die Wahl durch die Bundesversammlung findet heute statt. SVP, FDP und die Mitte-Fraktion sind einverstanden, widerwillig, mangels Alternative, heisst es. SP, Grüne und GLP wollen das SVP-Duo dagegen nicht wählen, sind aber in der Minderheit. Wahrscheinlich ist, dass die Richter mit einem schlechten Resultat abgestraft werden und danach Untersuchungen folgen. Selbst SVP-Nationalrat Pirmin Schwander, dem als Mitglieder der Gerichtskommission beste Drähte nach Bellinzona attestiert werden, sieht Probleme – auch wenn er nicht alle Einschätzungen teilt. Es bestehe dringend Handlungsbedarf, sagt er, nicht nur in Bellinzona: «Alle Gerichte, auch die kantonalen, sind Blackboxen. Wenn man Fragen stellt, hört man sofort den Vorwurf, man greife die Unabhängigkeit der Justiz an. Dann traut sich keiner mehr, genauer hinzuschauen.» Andrea Caroni will «wissen, was Sache ist»