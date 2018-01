3. Wie stellen sich die Parteien zur Initiative?

Der Nationalrat empfahl No Billag mit 122:42 Stimmen bei 15 Enthaltungen zur Ablehnung, der Ständerat hatte dasselbe einstimmig getan. In der grossen Kammer votierte einzig die SVP mehrheitlich für die Vorlage, nachdem sie mit einem Gegenvorschlag gescheitert war, der die Gebühren auf 200 Franken pro Jahr begrenzt hätte. Die meisten Parteien haben noch nicht definitiv über ihre Parole entschieden. Mit einem Ja liebäugelt jedoch einzig die SVP. Gegen No Billag sind SP, Grüne, Grünliberale, EVP, CVP, FDP, BDP sowie der Bundesrat.

4. Wer mischt im Abstimmungskampf sonst noch mit?

Diverse Verbände und Vereine engagieren sich gegen die Initiative. So wirbt das eigens gegründete Bündnis «Nein zum Sendeschluss» für den «Erhalt eines starken audiovisuellen Service public» und Operation Libero warnt davor, No Billag entziehe den Bürgern Informationen und gefährde so die Demokratie. Addiert haben die beiden Vereine mittels Crowd- funding bereits rund 1,5 Millionen Franken gesammelt. Zum Vergleich: Online hat das Initiativkomitee Spenden in der Höhe von 150'000 Franken erhalten. Unterstützung erhält es vom Gewerbeverband. Er stört sich primär daran, dass alle Firmen Gebühren entrichten müssen.