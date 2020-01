Die Sehnsucht nach einem neuen «Polteri»: Was heisst die Glarner-Wahl für die SVP Schweiz?

Albert Rösti, bald Geschichte an der Spitze der SVP Schweiz, sei «en gmögige Cheib» gewesen, er hat die Parteilinie immer stramm vertreten, nett im Ton, aber so richtig kantig dann eben doch nicht. Vor allem in den Augen derjenigen, die nun einen Schuldigen für die Wahlschlappe der Partei im Oktober suchen müssen. Ein «Polteri» war er nicht, und das soll sich nun ändern.

So zumindest könnte eine von mehreren Parteistrategien aussehen, wenn man sich in Bundesbern umhört. Neben denen, die glauben, die SVP müsse mit der Zeit gehen und harmonischer auftreten, Allianzen schmieden und den Alleingang stoppen, um wieder Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, glauben andere: Der sogenannte Kuschelkurs hat die Partei erst recht Richtung Abgrund getrieben.

Hardliner Glarner als nationales Zeichen

Kann die Wahl des neuen Aargauer Kantonalpräsidenten nun als erster Gradmesser dafür gelten, welchen Ton die Partei national einschlagen wird? Die Wahl von Andreas Glarner zumindest könnte für den Hardliner-Kurs sprechen. Glarner ging als deutlicher Sieger aus einem Rennen gegen den als gemässigt geltenden Gegner Rolf Jäggi hervor.

Glarners politische Bekanntheit liegt auch an den Schlagzeilen, die er regelmässig produziert: So zum Beispiel 2015, als er, als Gemeindeammann von Oberwil-Lieli im Kanton Aargau, lieber 290000 Franken zahlen wollte, als zehn Flüchtlinge aufzunehmen. Für Franz Grüter, Luzerner SVP-Nationalrat, ist die Wahl im Aargau ein nationales Zeichen. Die Partei brauche nun jemanden an der Spitze, der «sich unbeirrt und vorbehaltlos hinter die Partei stellt, auch wenn es mal ungemütlich wird». Man wolle klar zurück zur «Ur-DNA der Partei».