Die Reportage aus der Messehalle: Das Bundesparlament macht sich breit

Ruth Humbel gehört dem Nationalrat seit über 16 Jahren an, sie ist dessen dienstältestes Mitglied, aber so etwas hat auch die Aargauer CVP-Politikerin noch nie erlebt. Dass tagelang nicht klar ist, wie das Parlament überhaupt wieder arbeitsfähig werden kann. Dass ihm eine Exekutive mit so viel Macht gegenübersteht.

Dass dann, nach einigen verrückten Wochen, die beiden Ratskammern über so viel Geld aufs Mal entscheiden müssen. Und überhaupt, findet Humbel: «Dass wir in einer Messehalle tagen müssen, nur wenige Kilometer von unserem Bundeshaus entfernt, wer hätte sich so etwas ausdenken können?» Sagt’s und steigt bei der Bernexpo aus dem Tram.

Gemächlichen Schrittes geht Humbel auf die Messehallen zu, sie schaut vorsichtig nach links und nach rechts, weist sich am Eingang aus, begrüsst einige Kollegen mit Nicken und sucht schliesslich ihr Pult im improvisierten Nationalratssaal. Fast alles ist anders an diesem ersten Tag der ausserordentlichen Session, aber am besten merkt man das daran, dass sich selbst Routiniers zuerst mal orientieren müssen.

Die Platzverhältnisse sind in der Tat grosszügig, die Distanzen entsprechend gross, und zumindest räumlich sind die Eidgenössischen Räte einnehmender denn je. Die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger, die in ihrer Fraktion ganz hinten sitzt, hat vorsichtshalber einen Feldstecher mitgebracht. Immer wieder fällt an diesem Tag das Wort «historisch», fast nie scheint es fehl am Platz. Der Smalltalk der Parlamentarier lässt sich grob in zwei Kategorien einteilen: In die Kategorie «Was es gibt» und in die Kategorie «Was es nicht gibt».

Es gibt kein «Glöif» wie in der Wandelhalle (so formuliert es BDP-Nationalrat Heinz Siegenthaler), keine Lobbyisten, keine Zuschauertribüne, keine Papierberge, kein staubsaugermässiger Lärm (im Bundeshaus werden schon mal 70 Dezibel gemessen), kein Alkohol an den Cateringständen. Dafür gibt es: Sandwiches zum Mittagessen, alle paar Meter einen Desinfektionsspender (dessen Inhalt verdächtig nach Kirsch riecht), viel Platz auf den Toiletten (weil nur jedes zweite Pissoir zugänglich ist).