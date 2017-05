Die Grossbank UBS hat das Schweizer Vorsorgesystem unter die Lupe genommen und am Dienstag die Resultate präsentiert. Durchgerechnet wurden insbesondere die Effekte des Reformpakets «Altersvorsorge 2020», das im September vor das Volk kommt.

Untersucht wurden finanzielle Nachhaltigkeit und Lastverteilung zwischen den Generationen. Unter beiden Aspekten bleibt die 2013 angestossene und von Bundesrat Alain Berset verteidigte Reform einiges schuldig. Doch wie die UBS-Ökonomin Veronica Weisser richtigerweise zu bedenken gibt: Was wäre die Alternative?

Zwei Jahre arbeiten für die Lücke

Eines ist klar: Diese Reform ist besser als keine Reform. Nimmt man den Wert aller Ein- und Auszahlungen zum heutigen Zeitpunkt, klafft in der AHV eine Finanzierungslücke von rund 1000 Milliarden Franken, rechnet die UBS vor. Anders gesagt: Zwischen ungedeckten Leistungsversprechen und Vermögensreserven steht eine Billion Franken. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung der Schweiz in einem Jahr (Bruttoinlandprodukt BIP) sind das 173,4 Prozent. Die Schweiz müsste also fast zwei Jahre produzieren bzw. arbeiten und alles davon in die erste Säule stecken, um diese Lücke zu schliessen. Dieses Vorgehen ist bestenfalls «Polit-Fiction» und hätte keine Chance. Schon die vorliegende Reform durchlief ihr dramatisches Hin und Her zwischen den Räten, bis sie sich einigen konnten. Kein Wunder ist sie ein Sammelsurium an Kompromissen, ohne die sie gescheitert wäre.