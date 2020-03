«Die Mutterbeziehung ist wichtig. Man sollte Kälber und Mütter zusammenhalten» – wieso Kälber in der Schweiz neu bei der Mutter trinken dürfen

Der Begriff ist sperrig, die gesetzliche Grundlage auch: Milch aus muttergebundener Kälberaufzucht war bisher in der Schweiz nicht erlaubt. Das heisst: Ein Kalb, das in der Schweiz auf die Welt kommt, wird in der Regel sofort oder innert weniger Stunden von der Mutter getrennt.

Auch, um das Kalb nicht bei der Mutter säugen zu lassen. Denn in der Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft heisst es sinngemäss: «Milch ist das ganze Gemelk einer oder mehrerer Kühe, die regelmässig gemolken werden.» Das «ganze Gemelk», das interpretierte man bisher als: die ganze Menge Milch.

Trinkt ein Kälbchen also bei seiner Mutter, durften die Bäuerinnen und Bauern die übriggebliebene Milch nicht mehr als solche verkaufen. «Ursprünglich wollte man damit verhindern, dass die Milch gestreckt wird», sagt Nationalrätin Martina Munz (SP/SH).

Doch diese Gefahr besteht heute nicht mehr. Deshalb hat Munz eine Motion im Parlament eingereicht, um das Gesetz anzupassen. Am Donnerstag hat ihr nach dem National- auch der Ständerat zugestimmt. Munz sagt: