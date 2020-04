Die mediale Corona-Fieberkurve: Diese Grafiken zeigen, wie sich die Viruskrise in Schweizer Zeitungen spiegelt

Antworten gibt eine Datenrecherche in der Schweizer Mediendatenbank, mit Artikeln der «Aargauer Zeitung», von «NZZ», «Tages-Anzeiger» und «Blick». Während die Infiziertenkurve steigt, zeigen wir die mediale Fieberkurve: Nicht ganz so relevant wie erstere, aber umso unterhaltsamer.

Die Welle schlug so schnell über uns zusammen, dass wir nun, nach einigen Wochen im Ausnahmezustand, gar nicht mehr so richtig wissen, wie uns geschah. Wann eigentlich hörten wir zum ersten Mal von Corona, im Wortsinn des fiesen Virus? Und wann war es soweit, dass gefühlt jeder Zeitungsartikel von Corona und seinen Auswirkungen handelte?

2019 war «Corona» unter anderem ein Aussenverteidiger, der mit dem FC Porto die Young Boys besiegte. Ein Bier. Ein italienischer Alpinist mit Vornamen Marco. Oder das Gedicht von Paul Celan.

Es war am 10. Januar, als der Begriff im Wortsinn des Virus in den Medien in der Schweiz seinen Erfolgszug antrat. Von einem «rätselhaften Virus» zum Beispiel war in der «NZZ» damals die Rede. So etwas wie Entwarnung gibt es aber im selben Artikel: Ein Virologe erklärt, erste Beobachtungen würden gegen eine leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung sprechen.

Einen ersten Sprung machte die Berichterstattung zum Virus dann Anfang Februar, als es sich in Norditalien auszubreiten begann. Vor allem aber nach dem ersten Schweizer Fall von Ende Februar. Der Lockdown am 13. März dann machte Corona zum fast einzigen Thema, das Medien und Öffentlichkeit seither umtreibt. Knapp 80 Prozent aller Artikel stehen im Zusammenhang mit dem Virus - oder werden zumindest in einem Nebensatz erwähnt.