Die Malermeisterin und der IT-Hipster: Zwei Unternehmer und Nationalräte, zwei Meinungen

Bei ihm gibt es vier Wochen bezahlt. Bei ihr lediglich einen Tag. Beim Vaterschaftsurlaub ticken der Grüne Gerhard Andrey (44) und Sandra Sollberger (46) von der SVP nicht nur politisch sehr unterschiedlich. Auch als Unternehmer handhaben sie es ganz anders, wenn einer ihrer Angestellten Vater eines Kindes wird.

DDie Gründe dafür sind nicht nur die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Branchen, in der ihre Firmen tätig sind. Andreys Unternehmen Liip AG ist in der IT aktiv. User Experience, Suchmaschinenoptimierung, Development, Digitale Transformation: Die Firmenwebsite tönt wie ein Wörterbuch der anbrechenden 2020er Jahre. Liip hat an sechs Standorten insgesamt 175 Mitarbeitende.