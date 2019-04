Die Versicherung darf die Läufer im Anschluss an den Lauf gezielt mit Werbung eindecken. Was sich die ÖKK die Läuferdaten kosten lässt, wollen die Veranstalter auf Anfrage nicht offenlegen. Die Krankenkasse dürfe die Daten aber nur «einmalig und zu einem genau bezeichneten Zweck» brauchen, betont der Veranstalter. Und sie kontaktiere nur Personen, von denen ein Einverständnis für die Kontaktaufnahme bestehe.

Um die 14 000 Läuferinnen und Läufer stehen in rund vier Wochen am Luzerner Stadtlauf am Start. Was die meisten von ihnen wohl nicht wissen: Mit der Anmeldung zum Lauf haben sie eingewilligt, dass ihre Kontaktdaten an Drittfirmen weitergegeben werden. Dazu gehören nicht nur Firmen, die im Anschluss an den Lauf persönliche Fotos und Läufervideos verschicken, sondern auch die Krankenkasse ÖKK, welche den Lauf sponsert.

Nur – dass sie ihr Einverständnis gegeben haben, dürfte den wenigsten Läufern bekannt sein. Bei der Anmeldung müssen sie zwar den Datenschutzbestimmungen zustimmen. Diese umfassen aber über 12 000 Zeichen, was eine ganze Zeitungsseite füllen würde. Kaum jemand wird sich im juristischen Dschungel bis zum Punkt 10, «Weitergabe von Daten an Drittfirmen», durchkämpfen. Dort ist denn auch erst vermerkt, dass man per Mail oder Post die Datenweitergabe verbieten könnte. Gerade einmal fünf Läufer pro Jahr machen davon Gebrauch.

Sportler als beliebte Klientel

Ähnliche Bestimmungen wie der Luzerner Stadtlauf kennen viele grosse Schweizer Läufe. Beim Schweizer Frauenlauf in Bern mit ebenfalls rund 14 000 Läuferinnen etwa heisst es: «Die Teilnehmerinnen willigen ein, dass der Veranstalter die von ihnen angegebenen Personendaten zu Marketingzwecken bearbeiten und an Dritte weitergeben darf (beispielsweise Zusenden von Prospekten, Kontaktaufnahme durch Call Center).» Auch beim Frauenlauf fliessen die Daten an die Krankenkasse, welche den Anlass sponsert, in diesem Falle die KPT.

Diese darf die Daten für den eigenen Direktversand und andere Marketingzwecke benützen. Auch hier wird der Datenfluss über das Sponsoring abgegolten, zu einem nicht kommunizierten Betrag. Und auch hier gibt es – wohl aufgrund des Unwissens – kaum Läuferinnen, welche die Datenweitergabe verbieten.