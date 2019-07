Wie von Geisterhand getrieben, wird es plötzlich still im Saal des Kirchgemeindehaus Johannes in Bern. Es sind Sven und Rosanna, die Moderatoren, die es mit dem «Schweigefuchs» schaffen, die Klima-Jugendlichen innert Sekunden zum Verstummen zu bringen. Mit erhobener Hand legen sie Zeige- bis Kleinfinger an den Daumen und bilden so das Zeichen des Fuchses. Das Symbol für das Schweigen.

Es sind 150 Klimajugendliche, die sich am Samstag und Sonntag zum 4. nationalen Klima-Gipfel der Bewegung Klimastreik Schweiz treffen. Ihr Hauptziel: Aktionen für die Wahlen vom 20. Oktober aufgleisen und einen Aktionsplan für 2020 ausarbeiten. Dazu gibt es je eine Arbeitsgruppe.

Stuhlreihen für jene, die nicht auf Fotos wollen

Sven warnt die Plenarversammlung zu Beginn gleich vor: Es seien Medienschaffende im Saal. Medienverantwortliche Fanny betont, für Journalisten und Kameraleute gebe es einen Medienkodex. «Alle Teilnehmer können die Publikation von allem Inhalt jederzeit verweigern, wenn sie damit nicht einverstanden sind», steht da unter anderem. Wer sich nicht fotografieren oder filmen lassen will, kann in zwei markierten Stuhlreihen beim Haupteingang sitzen.

Dann gehts los. Sven erklärt die Zeichensprache, die im Treffen benutzt wird: nach oben gestreckte, wackelnde Hände bedeuten «wow, super»; gekreuzte Hände signalisieren Unzufriedenheit; wer einen technischen Einwand hat, formt ein T; wer direkt entgegnen will, hält beide Hände nach oben und schwenkt die Zeigefinger hin und her. Und wer sich positiv berührt fühlt, formt ein Herz. Die Zeichensprache sorgt für Tempo und Unmittelbarkeit in den Diskussionen.