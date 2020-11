Die Grossmutter getötet und geköpft - Täter ist schuldunfähig

Das Gericht sprach den Beschuldigten in seinem am Mittwochnachmittag mündlich eröffneten Urteil frei vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung und der Störung der Totenruhe.

Der 21-Jährige muss sich einer therapeutischen Massnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung unterziehen. Sie dauert so lange, bis er geheilt ist. Damit folgte das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte in ihrem Vortrag unter anderem auf ein Gutachten verwiesen, in dem beim Beschuldigten Schizophrenie diagnostiziert wurde. Er habe in seinem Kopf Stimmen gehört und im Wahn gehandelt.

Der Anwalt des Beschuldigten war mit der stationären Massnahme einverstanden. Er wehrte sich allerdings gegen die von der Anklage geforderte Landesverweisung von 15 Jahren. Der wichtigste Kontakt seines Mandanten - einem Staatsbürger von Nordmazedonien und Italien - sei die Familie und die lebe in der Schweiz. Ein Verbleib sei die Voraussetzung für ein Gelingen der therapeutischen Massnahmen.

Das Gericht sprach einen Landesverweis für 15 Monate gegen den gebürtigen Mazedonier mit italienischem Pass aus. Dies sei zumutbar, er sei in der Schweiz nicht wirklich integriert, er habe hier weder Freunde noch eine Arbeitsstelle. Einzig der Kontakt zu seiner Familie sei nach wie vor eng, doch der könne auch elektronisch aufrechterhalten werden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.