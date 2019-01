Die Zersiedelung schreitet voran, weil das Bauland immer weiter vergrössert wird und der Umgang mit dem Boden trotz Raumplanungsgesetz nicht haushälterisch ist. Die Initiative weist den Weg hin zu einer massvollen Nutzung unserer endlichen Ressource Boden. Genau gleich wie unsere Vorfahren in weiser Voraussicht vor 140 Jahren mit dem Waldgesetz den Raubbau an unseren Wäldern gestoppt und eine nachhaltige Nutzung beschlossen haben.

Die Initiative will, dass die Bauzonen nicht ins Endlose weiterwachsen. Es stehen uns heute noch Baulandreserven in der Grösse des Kantons Solothurn zur Verfügung. Durch einen bewussten Umgang mit dem Boden wird weiterhin genug Wohnraum für alle geschaffen, ohne dass dafür Grünflächen geopfert werden müssen. Solange ohne Ersatz eingezont werden kann, gibt es keinen Anreiz zur massvollen Verdichtung nach innen. Die Gemeinden werden die Möglichkeit erhalten, Bauland untereinander abzutauschen. Dadurch wird garantiert, dass die verbleibenden Reserven dort eingesetzt werden, wo man sie benötigt. So wird dort Wohnraum geschaffen, wo die Anbindung zum Beispiel an den öffentlichen Verkehr gut ist. Klare Regeln werden auch für das Bauen ausserhalb der Bauzonen gefordert. Standortgebundene Bauten für die bodenabhängige Landwirtschaft sowie solche von öffentlichem Interesse sind weiterhin möglich. Gegen innen sollen nachhaltige Quartiere gestärkt und gefördert werden. Unsere Vorfahren waren zum grossen Glück weitsichtig und verantwortungsvoll und haben den Wald geschützt. Heute müssen wir für die Zukunft unserer Kinder Ja sagen zu einem wirksamen Kulturlandschutz, kombiniert mit einer nachhaltigen Wohnungspolitik.

Das Kontra von Hansjörg Knecht: Das Wohnen würde noch teurer

Ein Ja zur Initiative würde das Bauland verknappen – und jene Kantone bestrafen, die haushälterisch mit dem Boden umgegangen sind.

Die Zersiedelungs-Initiative thematisiert Sorgen, welche bei der Bevölkerung zweifelsohne bestehen. Das wirkt auf den ersten Blick nett. Nur schiessen die Initianten weit über das Ziel hinaus. Daher lehne ich das Anliegen aus den folgenden Gründen ab. Erstens erfüllt das sich in der Umsetzung befindende Raumplanungsgesetz (RPG) die Forderungen der Initianten praktisch vollumfänglich. Es lenkt die Siedlungsentwicklung nach innen und schützt das Kulturland. Gemeinden, die über zu viel Bauland verfügen, müssen auszonen. Die zweite RPG-Teilrevision wird verbindliche Regelungen betreffend das Bauen ausserhalb von Baugebieten aufnehmen und kommt dieses Jahr ins Parlament.