Über 60'000 Demonstrierende am 2. Februar, über 50'000 am 15. März und nochmals 50'000 am 6. April: Die Jugend geht in der Schweiz in Massen für das Klima auf die Strasse. Und bisher liefen diese Klima-Demos, abgesehen von wenigen Einzelereignissen, stets friedlich und gewaltfrei ab.

Nun ruft aber der revolutionäre Aufbau auf seiner Homepage dazu auf, an Klima-Demos mitzulaufen. «Für eine tatsächliche Veränderung der weltweiten Klimapolitik braucht es einen revolutionären Wandel», schreibt er unter dem Motto «Umweltzerstörer angreifen - für ein revolutionäres Klima».

Das bedinge «Konfrontation» etwa mit jenen Unternehmen, die ihr Geld seit Jahren mit Umweltzerstörung verdienten. «Tragen wir unseren Widerstand weiter auf die Strasse.» Zum Beispiel an Klima-Demos oder am 1. Mai.





Grosse nationale Demo auf dem Bundesplatz

Der Aufruf lässt aufhorchen. Denn am 5. Oktober, nur zwei Wochen vor den nationalen Wahlen vom 20. Oktober, plant die Klima-Allianz auf dem Bundesplatz in Bern eine grosse nationale Klima-Demonstration. Ihr gehören über 80 Organisationen an wie Greenpeace, Helvetas und Justitia et Pax, der Think Tank der Bischofskonferenz.