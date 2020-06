Die Europäische Union verschlingt Milliarden – mit welchen Konsequenzen für die Schweiz?

750 Milliarden Euro schwer soll der Corona-«Wiederaufbaufonds» der Europäischen Union werden, so der Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zusammen mit den im April gesprochenen Soforthilfen und dem mehrjährigen EU-Budget kämen so fast 2,4 Billionen Euro zusammen. Es ist ein riesiger Berg an Geld, mit dem die Coronakrise zugedeckt werden soll.

Für die Schweiz dürfte die Rechnung mittelfristig ansteigen

Letztlich geht es aber auch darum, das europäische Kernprojekt des gemeinsamen Binnenmarkts vor dem Auseinanderbrechen zu retten. Täte man das nicht, wäre bald nicht nur der Euro, sondern die EU an sich am Ende. Die Deutschen haben das erkannt: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren langjährigen Widerstand gegen gemeinsame Schulden und Geldtransfers in den Süden aufgegeben.

Und die Schweiz? Kann sich die reiche Schweiz, die mitten in diesem Binnenmarkt beheimatet ist, ein Abseitsstehen leisten? Oder sollte sie sich vielmehr solidarisch zeigen und an den europäischen Anstrengungen beteiligen? «Die Schweiz sollte auf jeden Fall einen Beitrag leisten», findet der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer.

Als Teilnehmer am Binnenmarkt habe man alles Interesse daran, dass dieser bald wieder zum Brummen komme. Nussbaumer schlägt vor, dass sich die Schweiz im Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) einbringe, zu der auch Norwegen, Island und Liechtenstein gehören. In Brüssel würde man damit offene Türen einrennen. Andreas Schwab, CDU-Abgeordneter im EU-Parlament und Chef der Delegation für die Schweiz, sagt: