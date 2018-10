Heidi Z'graggen will in den Bundesrat. In einer Mitteilung vom Donnerstag teilt die Urner CVP-Kantonalpartei ihre Kandidatur mit. «Ich bin bereit, als Urnerin, Zentralschweizerin und Schweizerin und langjähriges Mitglied einer Kantonsregierung, die Landespolitik mitzugestalten und mich in den Dienst unseres wunderbaren Landes und seiner Bevölkerung zu stellen», sagt Z'graggen.

Als Exekutivpolitikerin und Mitglied der Kantonsregierung des Kantons Uri weist sie 14 Jahre Erfahrung in einer Kollegialbehörde aus. «Durch meine Tätigkeit als Regierungsrätin und als Mitglied von mehreren schweizerischen Regierungskonferenzen bin ich mit bundespolitischen Themen vertraut», wie sie in ihrer Stellungnahme von Donnerstag schreibt. Des weiteren führt sie die Genderdiskussion ins Feld: «Wir alle wissen, dass die Frauen in den meisten politischen Gremien der Schweiz untervertreten sind. Nur wenn Frauen sich zur Wahl stellen, können sie nominiert und gewählt werden.» Es sei ihr wichtig, «dass ich mich der Bundeshausfraktion der CVP Schweiz gerade als Frau zur Wahl stelle».