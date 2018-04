Geteiltes Leid ...

So schnell die Bedeutung der Städte wuchs, so träge verbesserte sich ihr Status in Bern. Es ist ein alter Zopf: Der Schweizer Föderalismus bevorzugt die Interessen der Sonderbundkantone – die Zentren gehen gerne vergessen. «Eine Änderung bewirkte der Städte-Artikel von 1999. Seither hat aber wieder ein Gegentrend Einzug gehalten, dem sich die Städte nun widersetzen wollen. Das Lobbying der Städte hat sich intensiviert, gerade in jüngerer Zeit», sagt Politologe Kübler. Während Longchamp den Aufstieg des Städteverbands zum Kennzeichen nimmt, sagt Berufskollege Kübler: «Ein wichtiger Wendepunkt war die Einführung eines Präsidialdepartements in Basel-Stadt.» Denn dort sind die Aussenbeziehungen angesiedelt und dort wird die Vernetzung vorangetrieben.

Das drängt an die Oberfläche, mehr und mehr. In diesem Kontext ist auch die geplante Nexpo zu sehen: Die zehn grössten Schweizer Städte nehmen die Landesaustellung zur Plattform, um Leistungsschau zu betreiben. Zürich wie Basel-Stadt befeuern das Projekt. «Es geht darum, die ganze Schweiz für die Bedeutung und Anliegen der Städte als kulturelle Zentren und Wirtschaftsmotoren für die Schweizer Volkswirtschaft zu sensibilisieren», sagt Regierungspräsidentin Ackermann. Die Botschaften, die sie mit ihren Amtskollegen aufnahm und ins Netz stellte, sind klar: Die Städte sehen sich als Vorreiter für die moderne Schweiz und wollen als solche wahrgenommen werden. Urbanisierung statt geistige Landesverteidigung, multikulturelles Zusammenleben statt Heimatdünkelei.

Längst haben die Stadtbasler ein neues Feindbild, konstatierte unlängst die «NZZ» treffend. Die Ländler, in ihrem Fall die Baselbieter, die Konservativen, die Bauern. Die Kultur- und Unibanausen, die das in der Stadt erwirtschaftete Geld verprassen. In Zürich brodelt dieser Konflikt schon länger, seit sich die Stadt die umliegenden Gemeinden nicht mehr einfach einverleibt, sondern sich mit ihnen auseindersetzen muss. Die sich die Wohnrosinen rauspicken und obendrein in der Verkehrspolitik dreinquasseln.

Auf der anderen Seite sind es die eingangs erwähnten Pendler, welche die Städte näher zueinander rücken lassen, von Zentrum zu Zentrum, im Schnellzug über das Land hinweg. Weit über 4000 sind es inzwischen aus den beiden Städten, aktuell ein bisschen mehr von Zürich nach Basel unterwegs. Jeder einzelne davon schlägt Brücken, von der Basler Pfalz zum Limmatquai, vom Rocheturm zum Primetower, die Beziehungen mischen sich. Und man erkennt: Man sitzt im gleichen Zug.