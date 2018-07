Jürg Jegge (74) staunt rückblickend selber, was 1976 nach der Publikation seines Buches «Dummheit ist lernbar» passiert war. Vierzig Jahre später sagte er in einem Interview mit der «Weltwoche»: «Ich war von einem Tag auf den anderen vom schlechtesten Lehrer Embrachs zum gefeierten Pädagogen geworden. An jedem Kiosk konnte man das Buch kaufen, ich war in Illustrierten, im Fernsehen, im Radio, überall.»

Als Autor mit einer Auflage von 200'000 Exemplaren wurde er unantastbar. Mit dieser Autorität schaffte er es, Kritiker zum Verstummen zu bringen und Mehrheiten für seine Schulversuche zu gewinnen. Die Freiheiten nutzte er, um seine Schüler sexuell zu missbrauchen.

Die Dekonstruktion: