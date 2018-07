So ganz geheuer scheint der zweite Pass weder Yves Nidegger zu sein noch Yvette Estermann. Der Genfer SVP-Nationalrat ist schweizerisch-französischer Doppelbürger. Die französische Staatsbürgerschaft sei ihm vererbt worden, sagt er – und fügt hinzu: «Like it or not». Er sei «Passiv-Mitglied» Frankreichs: «Ich tue nichts, trage keinen französischen Pass, wähle nicht.»

Die Luzerner SVP-Nationalrätin ist schweizerisch-slowakische Doppelbürgerin. Sie hat noch ihren tschechoslowakischen Pass. Als sich das Land 1993 in Tschechien und Slowakei aufspaltete, liess sie sich provisorische Dokumente der Slowakei ausstellen. Als die Slowakei 2004 der EU beitrat, unternahm sie aber nichts: «Ich wollte keine gültigen EU-Dokumente besitzen.»