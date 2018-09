Der Schutz des WEF kostet neun Millionen Franken. Davon übernahm der Bund bisher drei Achtel, der Kanton Graubünden und das WEF je einen Viertel und die Gemeinde Davos einen Achtel. Auch Klosters steuert 100 000 Franken bei. Nicht eingerechnet in den Kosten ist der Einsatz der Armee. Am Mittwoch diskutiert der Nationalrat über den Bundesbeitrag. (Rit)

Zum anderen war das diesjährige Weltwirtschaftsforum speziell. Donald Trump und der Schnee kamen. Die Behörden waren überfordert und schmissen in Panik als Erstes die Grundrechte über Bord. Demonstrationen wurden verboten und Journalisten, die Polizeieinsätze dokumentieren wollten, wurden drangsaliert. Ein Reporter der in Sachen Kapitalismuskritik unverdächtigen «NZZ» wurde verhaftet und musste sich auf dem Polizeiposten ausziehen. Später entschuldigte sich die Bündner Regierung dafür.

Auch darum empfehlen die Ortsparteien von SP und Grünen, ein Nein in die Urne zu legen. SP-Landrat Philipp Wilhelm geht es aber auch um Grundsätzliches: «Dem WEF als geschlossener Gesellschaft fehlt die demokratische Legitimation, um seinem Anspruch, die Welt zu verbessern, gerecht zu werden.» Wilhelm gehört damit zu einer Minderheit. Ausser SP und Grünen sind alle Parteien für ein Ja und Nein-Stimmen wird es vor allem von Davosern geben, die dem WEF an der Urne einen Denkzettel verpassen wollen. Doch viele Schrecken selbst davor zurück.

Die WEF-kritische Gruppe «Davos, wie weiter?» will diese Stimmung ausnutzen. Mit einer fingierten Rechnung machten sie die Bewohner des Alpenstädtchens darauf aufmerksam, dass sie bei einem Ja Fr. 188.95 pro Haushalt für das WEF zahlen müssen. Die Rechnung sah derart echt aus, dass die Gemeinde sich zu einem Dementi genötigt sah. Allerdings scheint die Jux-Rechnung den WEF-Kritikern eher geschadet als genützt zu haben. «Die Davoser sind wütend über die Aktion», sagt Postautochauffeur Reto Branger (61). Seine Fahrgäste würden mehrheitlich Ja zur Vorlage sagen, weil das WEF für die Davoser Wirtschaft wichtig ist. Tatsächlich gibt es in der Region kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner Form vom WEF profitiert. Das Forum sorgt für 10 Prozent des Jahresumsatzes der Hotels und spült laut einer vom WEF bestellten Studie der Uni St. Gallen 60 Millionen Franken ins Landwassertal. Die Davoser verdienen als Vermieter, Handwerker, Kellner, Chauffeure oder Hoteliers mit.

Allerdings war es nicht das Demonstrationsverbot, welches manchen Davoser am Sonntag zu einem Protestvotum verleiten könnte. Denn auch der Normaldavoser war in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wegen Trump kamen noch mehr Gäste als sonst. Und obwohl es für WEF-Teilnehmer einen Shuttle-Service mit edlen Kleinbussen gab, bestanden die hohen Gäste auf ihren eigenen Limousinen. Die Kombination aus Schnee und Luxuskarossen führte zu einem Verkehrskollaps und rekordverdächtigen Feinstaubwerten. Der Frust der Davoser war gross.

«Würde am liebsten Nein stimmen»

Wer wissen will, wie die Davoser über das WEF denken, muss mit Esther Gräflein sprechen. Sie verkauft an der Davoser Promenade, nur 300 Meter vom Kongresszentrum entfernt, Vorhänge und Strickwolle. «Ich würde am liebsten Nein stimmen», sagt die 63-Jährige. Früher konnte sie den Chauffeuren der Limousinen noch selbst gestrickte Wollmützen verkaufen, dieses Jahr verteilte eine Versicherung Werbekappen. Doch das sei nicht das Hauptproblem. «Die Behörden müssen eine Lösung finden für den Verkehr. Das mit dem Schnee ist doch nur eine Ausrede», sagt Gräflein. Weil die Autos das Trottoir blockierten, kam sie kaum noch in ihren Laden. Doch trotz ihrer Wut will Gräflein dem WEF noch einmal eine Chance geben. Schliesslich hat die Davoser Regierung versprochen, das Verkehrsproblem zu lösen. «Aber so wie dieses Jahr darf es nie mehr werden», sagt die Geschäftsinhaberin und legt ein Wollknäuel ins Regal.

Acht Monate nach dem Chaos-WEF grasen Kühe auf der Wiese, wo Donald Trump damals aus dem Helikopter stieg. Am Sonntag wird sich zeigen, ob der Ärger der Davoser verflogen ist oder ob die Idylle trügt.