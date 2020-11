Die Bundesasylzentren in der Schweiz sind voll – jetzt geht die Unterkunft in Brugg in Betrieb

In den 16 Bundesasylzentren in der Schweiz stehen normalerweise 4400 Plätze für Asylsuchende zur Verfügung. Wegen der Corona-Pandemie und den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen musste der Bund die Platzverhältnisse anpassen, sodass heute noch 2200 Asylsuchende in den Bundeszentren untergebracht werden können, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. Diese Plätze seien nun zu "über 90 Prozent belegt". Zudem sei die Zahl der neuen Asylgesuche in den vergangenen Wochen wieder angestiegen.

Es bestehen also praktisch keine Unterbringungsreserven mehr. Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach schon Ende Oktober im Nationalrat von einer "schon fast prekären Situation" in den Bundesasylzentren. Der Bund suche mit den Kantonen nach Lösungen, um zusätzliche Unterbringungskapazitäten zu schaffen.

Maximal 230 Asylsuchende in Brugg

Ein erste Lösung wurde gemäss Mitteilung des SEM nun gefunden. In Brugg AG nimmt der Bund am 30. November in den Motorfahrzeugdienst-Hallen Ländi ein temporäres Bundesasylzentrum in Betrieb. Dies schaffe Platz für 230 Asylsuchende für die maximale Dauer von drei Jahren.