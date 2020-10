«Die Bundesanwaltschaft könnte man halbieren»: Ehemaliger Gerichtspräsident fordert eine grosse Justizreform

Der Ruf der Justiz des Bundes ist beschädigt. Der Bundesanwalt musste zurücktreten, weil er im Amt versagt hat. Der Bundesgerichtspräsident musste in den Ausstand treten, weil er sich in einer Untersuchung unflätig geäussert hat. Mehrere Bundesstrafrichter mussten sich erklären, weil sie in interne Intrigen verwickelt waren. Und bei den Richterwahlen griff die SVP einen eigenen Bundesrichter an, weil er nicht auf Parteilinie urteilte.

Markus Metz kennt die Justiz von innen. Er war Präsident des grössten Gerichts des Landes, des Bundesverwaltungsgerichts. Im Rückblick stellt er fest, dass die Institution viel zu gross und zu träge sei. In seiner Villa in Binningen BL empfängt der 72-Jährige zum Gespräch und skizziert seine Ideen für einen radikalen Umbau. Welchen Eindruck macht die Bundesjustiz derzeit auf Sie? Markus Metz: Die Justiz des Bundes hinterlässt bei mir insgesamt einen guten Eindruck. Ich sehe aber verschiedene Baustellen. Diese sind allerdings weitgehend personenunabhängig. Es sind institutionelle Probleme. Wo sehen Sie das Hauptproblem? Die eidgenössischen Gerichte müssen sich mit zu vielen kleinen Rechtsstreitigkeiten befassen. Beginnen wir beim Bundesgericht. Das Ansehen unseres höchsten Gerichts leidet darunter, dass es sich ständig mit Nebensächlichkeiten anstatt mit Grundsatzentscheiden beschäftigen muss.

Entlastung hätte eine kleine Justizreform bringen sollen, die aber kürzlich gescheitert ist. Deshalb schlage ich ein anderes Vorgehen vor: Die Schweiz braucht eine grosse Justizreform, die alle eidgenössischen Gerichte umfasst. Die Justiz ist ein wesentlicher Pfeiler unseres Rechtsstaats und für den Standort Schweiz von enormer Bedeutung. Deshalb sollte man periodisch überprüfen: Hat die Justiz den Stellenwert, den sie verdient? Ist Beständigkeit nicht eine Stärke der Justiz? Nein, eine Stärke der Justiz ist, dass sie sich den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anpassen kann. Was schlagen Sie vor? Man sollte die Kompetenzen der Bundesanwaltschaft und des Bundesstrafgerichts reduzieren und viel mehr Fälle wieder den kantonalen Staatsanwaltschaften und Gerichten übergeben. Die Kantone machen das sehr gut und hatten diese Kompetenzen schon in der Vergangenheit. Ich sehe keinen Grund, weshalb der Bundesanwalt für so viele Fälle zuständig sein soll. Er sollte sich nur noch um die allergrössten und die allerwichtigsten Fälle kümmern wie internationalen Terrorismus und grosse internationale Geldwäscherei. In den übrigen grösseren Fällen könnte er den Kantonen koordinierend zur Seite stehen. Das genügt. So könnte man die Bundesanwaltschaft um ungefähr die Hälfte reduzieren und folglich auch das Bundesstrafgericht entsprechend verkleinern.

Vom Pharmajuristen zum Richter Von der Pharma zum Gericht Markus Metz ist in Chur aufgewachsen und für das Rechtsstudium nach Basel gezogen. Ein weiterer Grund: Seine Mutter war Baslerin. Zuerst arbeitete er in der Industrie, in der Rechtsabteilung von Ciba-Geigy, und später als Anwalt und Strafrichter in Baselland. 2007 wurde er ans frisch gegründete Bundesverwaltungsgericht gewählt, das er von 2011 bis 2014 präsidierte. Heute beschäftigt sich der 72-Jährige als Autor von Fachartikeln mit Justizfragen. Ausserdem hat er ein Grosskind, spielt Cello und reist gerne, etwa in sein Ferienhaus auf Mallorca, wo er derzeit auch hinfliegt, obwohl er danach zehn Tage in Quarantäne muss. (mau)



Viele Kantone wären bereit, diese Kompetenzen zu übernehmen, fürchten aber die Mehrkosten. Das sind Bedenken, die ich verstehen kann. Der Bund müsste die Kantone allenfalls finanziell unterstützen. Am grössten ist das Bundesverwaltungsgericht. Müsste es ebenfalls verkleinert werden? Ja, das Bundesverwaltungsgericht ist viel zu gross. Man könnte es ganz einfach verkleinern. Im Sozialversicherungsbereich macht es dasselbe wie die Kantone. Bei der AHV und IV ist es zuständig für Personen, die im Ausland wohnen. Diese wenden sich an eine Stelle in Genf und gelangen dann ans Bundesverwaltungsgericht. Das sind 700 Fälle pro Jahr. Diese könnten jene Kantone übernehmen, in denen die Leute ihren letzten Arbeitsort vor dem Wegzug hatten. Auch im Ausländerrecht könnte das Bundesverwaltungsgericht viele Materien den Kantonen zum Vollzug überlassen. Vielleicht müsste sogar ein spezielles Ausländergericht geschaffen werden.