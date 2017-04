Bei den letzten Schweizer Meisterschaften der Polizeihundeführer vor fünf Jahren war das Podest in Berner Hand. Alle drei Sieger von damals traten zur diesjährigen Austragung in Lüterkofen SO nicht mehr an. Die Berner behalten den Sieg dennoch in ihren Reihen.

Melanie Baillods und ihr deutscher Schäferhund «Nox vom Hexensturm» haben in den fünf bewerteten Disziplinen Unterordnung, Wegrandsuche, Patrouillendienst, Gebäudedurchsuchung und Schutzdienst am meisten Punkte geholt.

Mit 289 Punkten holt sich das Team der Berner Kantonspolizei mit fünf Punkten Vorsprung den Sieg. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Zürcher Stadtpolizistin Birgit Blaser mit «Kimo du Mont St. Aubert» (283 Punkte) und Alain Jaquier mit «ZKeetch de la Videmanette» (280 Punkte).