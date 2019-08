Nur noch kurz die Mails checken – und nach Feierabend daheim noch ein paar andere Sachen für das Büro erledigen: Täglich oder mehrmals pro Woche machen dies 21 Prozent der Männer und 16 Prozent der Frauen. Dies geht aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017 hervor, die das Bundesamt für Statistik gestern publizierte. Besonders oft in ihrer Freizeit arbeiten Erwerbstätige mit einem Universitätsabschluss (25 Prozent). Noch öfter tun dies Lehrer und Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind (je 37 Prozent). Die Erhebung förderte zudem zutage, dass sich ausgerechnet die Hälfte jener in der Freizeit ins Zeug legt, die ohnehin schon fast 50 Stunden pro Woche arbeiten. Mit 31 Prozent sind Personen, die ihre Arbeit als stressig empfinden, überdurchschnittlich oft vom Phänomen betroffen. Am seltensten erledigen Angestellte der öffentlichen Verwaltung (11 Prozent) Aufgaben in der Freizeit.

Jeder Siebte bangt ständig um seinen Job

Bei den Männern stellten die Statistiker einen Rückgang bei den langen Arbeitszeiten fest. Arbeiteten 2012 noch 23 Prozent mindestens 48 Stunden pro Woche, so sank dieser Wert 2017 auf 19 Prozent. Vor allem Männer mit Lehr- und Hochschulabschluss wendeten weniger Zeit für ihren Job auf. Signifikant fällt der Rückgang auch bei Bankern und Versicherungsangestellten aus. Der Anteil an Frauen mit 48-Stunden-Wochen oder mehr blieb konstant bei 5 Prozent. Mehr als zehn Stunden pro Tag setzten sich 2017 13 Prozent der Frauen für ihren Beruf ein. Das sind 2 Prozent mehr als 2012. Eine Zunahme verzeichnet das Bundesamt für Statistik bei den psychosozialen Risiken. Dazu zählen zum Beispiel Stress, hohe Anforderungen an die Arbeit, Angst um den Arbeitsplatz, hoher Zeitdruck oder geringe soziale Unterstützung.

Mehr als die Hälfte der Frauen und Männer fühlt sich meistens oder immer unter Zeitdruck. Rund jeder siebte Angestellte bangt ständig um den Arbeitsplatz. Ausländer und Personen mit tiefem Bildungsniveau haben am meisten Angst vor einem Jobverlust. Emotional erschöpft fühlen sich 20 Prozent der Erwerbstätigen. Das ist insofern relevant, als dieser Zustand als Warnsignal für ein Burn-out gilt. Vor allem Personen, die mehreren psychosozialen Risiken ausgesetzt sind, droht ein Burn-out. Nicht jeder, der unter Stress steht, leidet darunter. Jeder vierte Gestresste kann nach eigenen Angaben gut damit umgehen. Wer es nicht kann, fühlt sich hingegen oft emotional verbraucht. (kä)